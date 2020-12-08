14 декабря. Mossovetinfo.ru - Сильный пожар произошел на складе макулатуры в подмосковном Одинцово, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.



Сообщается, что на момент прибытия первого пожарного расчета, площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Как сообщает РИА Новости, в настоящее время площадь пожара выросла до 1,2 тысячи квадратных метров.



К тушению пожара привлечено 20 единиц техники и 71 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.