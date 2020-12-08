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Происшествия     14.12.2020 17:58

Сильный пожар произошел на складе в Одинцово

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Теги:  Московская область  Подмосковье  Одинцово  МЧС  пожар 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - Сильный пожар произошел на складе макулатуры в подмосковном Одинцово, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.

Сообщается, что на момент прибытия первого пожарного расчета, площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Как сообщает РИА Новости, в настоящее время площадь пожара выросла до 1,2 тысячи квадратных метров.

К тушению пожара привлечено 20 единиц техники и 71 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  Одинцово  МЧС  пожар 

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