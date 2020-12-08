Другие материалы
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Происшествия
14.12.2020, 17:58
Сильный пожар произошел на складе в Одинцово
14 декабря. Mossovetinfo.ru - Сильный пожар произошел на складе макулатуры в подмосковном Одинцово, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области. Сообщается, что на м...
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Происшествия
09.12.2020, 15:28
На юге Москвы прорвало трубу с горячей водой
9 декабря. Mossovetinfo.ru - На юге Москвы прорвало трубу с горячей водой. Сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Сообщается, что прорыв произошел на улице Теплый ...
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Происшествия
08.12.2020, 12:30
Зампрокурора Зеленограда задержан по подозрению в получении взятки
8 декабря. Mossovetinfo.ru - Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба московской прокур...