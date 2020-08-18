18 августа. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел в складском помещении на севере Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Сообщается, что загорелась кровля складского здания в 3-м Хорошевском проезде. Площадь пожара составила 400 квадратных метра.



В настоящее время пожар потушен, сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.