18 августа. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел в складском помещении на севере Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.
Сообщается, что загорелась кровля складского здания в 3-м Хорошевском проезде. Площадь пожара составила 400 квадратных метра.
В настоящее время пожар потушен, сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.
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