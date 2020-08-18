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Происшествия     18.08.2020 13:21

Сильный пожар произошел в складском помещении на севере Москвы

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Теги:  МЧС  пожар  склад 

18 августа. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел в складском помещении на севере Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Сообщается, что загорелась кровля складского здания в 3-м Хорошевском проезде. Площадь пожара составила 400 квадратных метра.

В настоящее время пожар потушен, сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.


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Теги: 
МЧС  пожар  склад 

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