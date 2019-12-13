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Происшествия     13.12.2019 12:52

Сильный пожар произошел в складском помещении на Варшавском шоссе

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Теги:  МЧС  пожар  Варшавское шоссе 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел в складском помещении на Варшавском шоссе, сообщается в микроблоге столичного управления МЧС в Twitter.

Сообщается, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Также сообщается, что в районе тушения пожара затруднено движение транспорта, водителей заранее просят выбирать пути объезда.

По информации СМИ, в горящем здании обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг сложности, к тушению привлечены вертолеты.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  пожар  Варшавское шоссе 

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