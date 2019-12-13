13 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел в складском помещении на Варшавском шоссе, сообщается в микроблоге столичного управления МЧС в Twitter.



Сообщается, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.



Также сообщается, что в районе тушения пожара затруднено движение транспорта, водителей заранее просят выбирать пути объезда.



По информации СМИ, в горящем здании обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг сложности, к тушению привлечены вертолеты.