13 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел в складском помещении на Варшавском шоссе, сообщается в микроблоге столичного управления МЧС в Twitter.
Сообщается, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Также сообщается, что в районе тушения пожара затруднено движение транспорта, водителей заранее просят выбирать пути объезда.
По информации СМИ, в горящем здании обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг сложности, к тушению привлечены вертолеты.
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