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Происшествия     19.05.2020 11:43

Сильный ветер в понедельник повалил в Москве более 30 деревьев, пострадавших нет

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Теги:  ветер  повал деревьев 

19 мая. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 18 мая, сильный ветер повалил в Москве 33 дерева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского хозяйства.

В результате падения деревьев никто не пострадал, однако были повреждены около двадцати автомобилей.

Больше всего падений деревьев отмечено в Юго-Восточном, Западном и Северном административных округах. В настоящее время все последствия падений деревьев ликвидированы, для этих работ были задействованы 130 сотрудников комплекса городского хозяйства и более 30 единиц техники.

По данным синоптиков, порывы ветра в Москве в понедельник, 18 мая, достигали 21 метра в секунду.


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Теги: 
ветер  повал деревьев 

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