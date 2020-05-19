19 мая. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 18 мая, сильный ветер повалил в Москве 33 дерева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского хозяйства.



В результате падения деревьев никто не пострадал, однако были повреждены около двадцати автомобилей.



Больше всего падений деревьев отмечено в Юго-Восточном, Западном и Северном административных округах. В настоящее время все последствия падений деревьев ликвидированы, для этих работ были задействованы 130 сотрудников комплекса городского хозяйства и более 30 единиц техники.



По данным синоптиков, порывы ветра в Москве в понедельник, 18 мая, достигали 21 метра в секунду.