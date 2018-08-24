24 августа. Mossovetinfo.ru – СК РФ возбудил уголовное дело в отношении участников и организаторов запрещенной в России организации «Правый сектор» (ПС), по факту подготовки убийства 50 граждан России, сообщается на официальном сайте ведомства.
15 мая 2015 года в Симферополе за умышленное причинение вреда здоровью одному из бойцов «Беркута» во время беспорядков в Киеве, был осужден один из членов ПС Александр Костенко. Он получил 4 года и 2 месяца лишения свободы. Стало известно, что из мести за данный приговор, в мае 2018 года одна из структур ПС выпустила документ, который был назван «приговор Центрального национального суда «Правого сектора». В данном документе всем членам организации было дано указание в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» совершить убийство 50 сотрудников российских правоохранительных, следственных и судебных органов, имевших отношение к расследованию уголовного дела Костенко и вынесении ему приговора.
СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Подготовка к преступлению», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Возбуждение ненависти или вражды». Сообщается, что в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении ряда руководителей и членов ПС в качестве обвиняемых по данному делу и об объявлении их в международный розыск. Среди тех, кого СК называет обвиняемыми, такие известные лидеры ПС, как Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов, Биковницкий, Малиновская, Нетканов и Максименко.
16:15 Происшествия СК: «Правый сектор» планировал убийство 50 россиян
14:55 Город (Москва и область) Как будут ходить бесплатные автобусы во время закрытия участка желтой ветки метро
14:30 Город (Москва и область) Сервис по вызову дворников разрабатывают в Москве
13:41 Город (Москва и область) Какие станции метро закроют 25 августа
13:15 Город (Москва и область) Завершилась реконструкция Калужского шоссе
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы
15:11 Город (Москва и область) Более 3,5 тысячи обращений по вопросам реновации поступило от москвичей с начала года