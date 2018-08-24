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Происшествия     24.08.2018 16:15

СК: «Правый сектор» планировал убийство 50 россиян

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Теги:  СК РФ  убийство  Правый сектор  уголовное дело 

24 августа. Mossovetinfo.ru – СК РФ возбудил уголовное дело в отношении участников и организаторов запрещенной в России организации «Правый сектор» (ПС), по факту подготовки убийства 50 граждан России, сообщается на официальном сайте ведомства.

15 мая 2015 года в Симферополе за умышленное причинение вреда здоровью одному из бойцов «Беркута» во время беспорядков в Киеве, был осужден один из членов ПС Александр Костенко. Он получил 4 года и 2 месяца лишения свободы. Стало известно, что из мести за данный приговор, в мае 2018 года одна из структур ПС выпустила документ, который был назван «приговор Центрального национального суда «Правого сектора». В данном документе всем членам организации было дано указание в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» совершить убийство 50 сотрудников российских правоохранительных, следственных и судебных органов, имевших отношение к расследованию уголовного дела Костенко и вынесении ему приговора.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Подготовка к преступлению», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Возбуждение ненависти или вражды». Сообщается, что в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении ряда руководителей и членов ПС в качестве обвиняемых по данному делу и об объявлении их в международный розыск. Среди тех, кого СК называет обвиняемыми, такие известные лидеры ПС, как Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов, Биковницкий, Малиновская, Нетканов и Максименко.


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Теги: 
СК РФ  убийство  Правый сектор  уголовное дело 

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