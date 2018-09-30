30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве по информации, распространенной в СМИ о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Ранее сообщалось, что мужчина перегородил дорогу на Третьем транспортном кольце и начал спорить с водителем скорой помощи. Сообщалось, что в машине находился пожилой мужчина с внезапно открывшимся кровотечением.