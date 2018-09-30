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Происшествия     30.09.2018 21:12

СК проверит информацию о водителе, не пропустившем в Москве скорую помощь

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Теги:  скорая помощь  СКР  СК 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве по информации, распространенной в СМИ о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Ранее сообщалось, что мужчина перегородил дорогу на Третьем транспортном кольце и начал спорить с водителем скорой помощи. Сообщалось, что в машине находился пожилой мужчина с внезапно открывшимся кровотечением.


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Теги: 
скорая помощь  СКР  СК 

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