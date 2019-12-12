12 декабря. Mossovetinfo.ru - Следователи проверят обстоятельства смерти мужчины в Москве. Об этом сообщает столичное управление СК РФ.
Ранее СМИ сообщали, что Заместителю редактора отдела специальных корреспондентов газеты «Вечерняя Москва» Михаилу Виноградову у которого было кровотечение, прибывшие со скорой помощью медики рекомендовали приложить холодную курицу, о чем перед смертью Виноградов написал у себя в соцсетях.
«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте - это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: "вот это держите час". Ага, конечно. Час в паху мороженную курицу держать. Но я не спорю, надо - значит надо», — написал Виноградов на своей странице в Facebook.
В следственном комитете начали проверку по факту случившегося. Виноградову было 42 года, у него остались жена и ребенок.
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав
18:20 Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова
17:25 Другое Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира
16:43 Общество Бывший мэр Москвы Юрий Лужков похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве
16:06 Город (Москва и область) В Москве строится 143 дома по программе реновации
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав
18:20 Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова
21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин
20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года