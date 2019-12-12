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Происшествия     12.12.2019 18:20

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова

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Теги:  СК  следствие  скорая помощь  медицина  здравоохранение 

12 декабря. Mossovetinfo.ru - Следователи проверят обстоятельства смерти мужчины в Москве. Об этом сообщает столичное управление СК РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Заместителю редактора отдела специальных корреспондентов газеты «Вечерняя Москва» Михаилу Виноградову у которого было кровотечение, прибывшие со скорой помощью медики рекомендовали приложить холодную курицу, о чем перед смертью Виноградов написал у себя в соцсетях.

«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте - это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: "вот это держите час". Ага, конечно. Час в паху мороженную курицу держать. Но я не спорю, надо - значит надо», — написал Виноградов на своей странице в Facebook.

В следственном комитете начали проверку по факту случившегося. Виноградову было 42 года, у него остались жена и ребенок.


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Теги: 
СК  следствие  скорая помощь  медицина  здравоохранение 

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