12 декабря. Mossovetinfo.ru - Следователи проверят обстоятельства смерти мужчины в Москве. Об этом сообщает столичное управление СК РФ.



Ранее СМИ сообщали, что Заместителю редактора отдела специальных корреспондентов газеты «Вечерняя Москва» Михаилу Виноградову у которого было кровотечение, прибывшие со скорой помощью медики рекомендовали приложить холодную курицу, о чем перед смертью Виноградов написал у себя в соцсетях.



«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте - это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: "вот это держите час". Ага, конечно. Час в паху мороженную курицу держать. Но я не спорю, надо - значит надо», — написал Виноградов на своей странице в Facebook.



В следственном комитете начали проверку по факту случившегося. Виноградову было 42 года, у него остались жена и ребенок.