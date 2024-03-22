Другие материалы
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Происшествия
23.03.2024, 12:15
СК РФ: количество погибших в «Крокус Сити Холл» составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет
23 марта — Mossovetinfo.ru — «На данный момент (11:18 мск. - ред.) установлено, что количество погибших составляет 93 челов...
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Происшествия
23.03.2024, 09:40
В Crocus City Hall погибли более 60 человек - СК РФ
23 марта — Mossovetinfo.ru — В результате теракта в Crocus City Hall погибли более 60 человек, количество жертв может увеличи...
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Происшествия
22.03.2024, 14:15
ФСБ задержала семь жителей Москвы – сторонников запрещенной «РДК» (*)
22 марта — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке СОБР Глав...