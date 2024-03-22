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Происшествия     23.03.2024 12:15

СК РФ: количество погибших в «Крокус Сити Холл» составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет

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Теги:  Crocus City Hall  Крокус Сити  теракт  пострадавшие  следствие  Следственный Комитет 

23 марта — Mossovetinfo.ru — «На данный момент (11:18 мск. - ред.) установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — сообщает Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации в Телеграм.

«Продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что «Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые».

Также в 11:33 СК РФ сообщил, что «Спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следователи СКР приступили к работе с ними».

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Теги: 
Crocus City Hall  Крокус Сити  теракт  пострадавшие  следствие  Следственный Комитет 

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