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Происшествия     30.03.2020 15:18

СК РФ начал проверку по факту распространения фейка о комендантском часе в Москве

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Теги:  СК РФ  коронавирус  фейки  проверка 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Следователи столичного главка СК РФ начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в Москве комендантского часа, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Видеоролик о якобы введении в Москве комендантского часа в связи с коронавирусом был размещен на одном из видеохостингов 26 марта. По версии следствия, автор ролика был намерен вызвать у людей панику. Фейковая информация была оперативно опровергнута компетентными государственными органами.

Следователи устанавливают лицо, записавшее и распространившее фейковый ролик.


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Теги: 
СК РФ  коронавирус  фейки  проверка 

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