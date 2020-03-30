30 марта. Mossovetinfo.ru – Следователи столичного главка СК РФ начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в Москве комендантского часа, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
Видеоролик о якобы введении в Москве комендантского часа в связи с коронавирусом был размещен на одном из видеохостингов 26 марта. По версии следствия, автор ролика был намерен вызвать у людей панику. Фейковая информация была оперативно опровергнута компетентными государственными органами.
Следователи устанавливают лицо, записавшее и распространившее фейковый ролик.
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