10 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту столкновения двух катеров в Таиланде, в результате которого пострадали российские туристы, сообщается на официальном сайте ведомства.



Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, а также уточняют количество погибших и пострадавших.



Ранее стало известно, что два скоростных катера столкнулись возле острова Пхукет в Таиланде. На одном из катеров находилось 39 туристов из России. По имеющимся данным, в результате столкновения погибли двое детей 6 и 12 лет, еще 21 российский турист получил различные травмы.