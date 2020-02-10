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Происшествия     10.02.2020 10:56

СК РФ начал проверку по факту столкновения катеров в Таиланде, в котором пострадали российские туристы

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Теги:  СК РФ  Таиланд  столкновение  происшествия на воде  туристы  проверка 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту столкновения двух катеров в Таиланде, в результате которого пострадали российские туристы, сообщается на официальном сайте ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, а также уточняют количество погибших и пострадавших.

Ранее стало известно, что два скоростных катера столкнулись возле острова Пхукет в Таиланде. На одном из катеров находилось 39 туристов из России. По имеющимся данным, в результате столкновения погибли двое детей 6 и 12 лет, еще 21 российский турист получил различные травмы.


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Теги: 
СК РФ  Таиланд  столкновение  происшествия на воде  туристы  проверка 

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