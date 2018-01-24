СК возбудил дело против банды налетчиков на квартиры в центре Москвы‍

24 января. Mossovetinfo.ru - В Москве по факту деятельности устойчивой вооруженной организованной группы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



По версии следствия, с апреля по июнь 2016 года двое мужчин создали устойчивую вооруженную группу с целью хищения имущества граждан путем нападения на жильцов квартир в ЦАО.



Было совершено не менее трех хищений чужого имущества путем разбойных нападений на квартиры жителей столицы с использованием огнестрельного оружия. Участники группы были ранее неоднократно судимы.



Четыре фигуранта 1985, 1987, 1990 и 1996 годов рождения находятся в следственном изоляторе.