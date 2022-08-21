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Происшествия     21.08.2022 08:41

СК возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля с Дугиной в Подмосковье

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Теги:  Дугина  убийство  СК  дело 

21 августа, Mossovetinfo.ru - Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ), - сообщили 21 августа в Следственном комитете РФ.

"По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена – это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении.

Следствием прорабатываются все возможные версии совершения преступления, продолжается проведение осмотра места происшествия и по результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.

Фото - Следственный комитет РФ


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Теги: 
Дугина  убийство  СК  дело 

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