Скелет человека обнаружили в лесополосе вблизи улицы Вересаева в Москве



16 апреля. Mossovetinfo.ru - - Скелетированные останки человеческого тела обнаружены 15 апреля 2018 года в лесополосе, расположенной вблизи улицы Вересаева в городе Москве. Об этом сообщил СК РФ по городу Москве.



«По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад», - отмечается в сообщении. Проводится доследственная проверка.