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Происшествия     16.04.2018 11:48

Скелет человека обнаружили в лесополосе вблизи улицы Вересаева в Москве

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16 апреля. Mossovetinfo.ru - - Скелетированные останки человеческого тела обнаружены 15 апреля 2018 года в лесополосе, расположенной вблизи улицы Вересаева в городе Москве. Об этом сообщил СК РФ по городу Москве.

«По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад», - отмечается в сообщении. Проводится доследственная проверка.

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