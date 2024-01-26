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Происшествия     01.02.2024 15:40

СКР подтвердил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит из комплекса Patriot

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Теги:  СКР  ИЛ-76  следствие  экспертиза  Patriot 

1 февраля — Mossovetinfo.ru — Следственный комитет России (СКР) сообщил в своем официальном телеграм-канале, что экспертизой установлен тип вооружения, с помощью которого ВСУ сбили самолет Ил-76 в Белгородской области. На месте крушения самолета, сообщает СКР, обнаружены части зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США.

«По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot», — говорится в сообщении.

СКР отмечает, что в ходе осмотра места крушения самолета были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет «с надписями и маркировками на английском языке». СКР приводит следующие маркировочные обозначения: «ASSY 11455748», «SN740179», «ASSY 11461343», «SN740206», «ASSY 11461865», «SN740207», «Raytheon», «CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018», а также «18876 ASSY», «MARTIN MARIETA» и «10253043-39 02 S/N 80025».

«По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon»,— сообщает СКР.

По версии следствия, украинские военные атаковали самолет двумя ракетами зенитно-ракетного комплекса из населенного пункта Липцы Харьковской области. Следователи осмотрели место происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки самолета. На смывах с найденных объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена. Как отмечает СКР, это характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.
Также СКР сообщил, что следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.

Расследование уголовного дела о теракте продолжается.

Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. Как сообщали российские власти, погибли 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих.

Накануне СМИ, со ссылкой на информацию представителя экстренных служб, сообщали, что самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области из системы противовоздушной обороны западного образца — об этом свидетельствуют найденные среди обломков борта остатки поражающих элементов.

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Карта места

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Теги: 
СКР  ИЛ-76  следствие  экспертиза  Patriot 

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