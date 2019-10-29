31 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московского управления СК РФ проверяют информацию об исчезновении в Москве 15-летней девочки, сообщается на официальном сайте ведомства.



По распространенной ранее информации 27 октября девочка ушла из дома. Через некоторое время она прислала матери сообщение о том, что ее удерживают двое мужчин. Также девочка сообщила, что ей дают пить только воду.



Следователи и правоохранители проводят комплекс мероприятий с целью установить местонахождение пропавшей девочки.