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Происшествия     31.10.2019 13:43

Следователи проверяют информацию об исчезновении в Москве 15-летней девочки

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Теги:  СК РФ  подростки  похищение человека 

31 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московского управления СК РФ проверяют информацию об исчезновении в Москве 15-летней девочки, сообщается на официальном сайте ведомства.

По распространенной ранее информации 27 октября девочка ушла из дома. Через некоторое время она прислала матери сообщение о том, что ее удерживают двое мужчин. Также девочка сообщила, что ей дают пить только воду.

Следователи и правоохранители проводят комплекс мероприятий с целью установить местонахождение пропавшей девочки.


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Теги: 
СК РФ  подростки  похищение человека 

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