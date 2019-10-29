Другие материалы
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Происшествия
31.10.2019, 13:43
Следователи проверяют информацию об исчезновении в Москве 15-летней девочки
31 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московского управления СК РФ проверяют информацию об исчезновении в Москве 15-летней девочки, сообщается на официальном сайте ведомства. По распростра...
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Происшествия
30.10.2019, 09:34
Автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем, пострадавших нет
30 октября. Mossovetinfo.ru – Автобус загорелся перед на Красноказарменной набережной перед Лефортовским тоннелем, сообщается в микроблоге столичного МЧС в Twitter. Прибывшими пожарными возго...
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Происшествия
29.10.2019, 09:44
Три человека погибли после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы
29 октября. Mossovetinfo.ru – Три человека погибли, еще один был госпитализирован в результате передозировки опиатами в квартире в центре Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в прав...