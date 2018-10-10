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Происшествия     10.10.2018 19:40

Следователя в Подмосковье убили, чтобы помешать расследованию дел - СК

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Теги:  СК РФ  убийство 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Следователя Евгению Шишкину застрелили чтобы помешать расследованию дел, находящихся в ее производстве, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие уже располагает данными, которые свидетельствуют о том, что Шишкину застрелили в связи с ее профессиональной деятельностью.

Следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте ЦФО, полковник полиции Евгения Шишкина была застрелена утром в подмосковном Архангельском.



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Теги: 
СК РФ  убийство 

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