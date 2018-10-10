10 октября. Mossovetinfo.ru – Следователя Евгению Шишкину застрелили чтобы помешать расследованию дел, находящихся в ее производстве, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.



Следствие уже располагает данными, которые свидетельствуют о том, что Шишкину застрелили в связи с ее профессиональной деятельностью.



Следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте ЦФО, полковник полиции Евгения Шишкина была застрелена утром в подмосковном Архангельском.