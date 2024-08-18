 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     27.08.2024 11:16

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на детской игровой площадке в Москве

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Рублевское шоссе  педофилия  следствие  суд  арест 

27 августа — Mossovetinfo.ru — Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на детской игровой площадке в Москве в вечернее время 26 августа 2024 года.

«По данным следствия, в вечернее время 26 августа 2024 года фигурант, находясь на детской игровой площадке вблизи Рублевского шоссе в городе Москве, совершил развратные действия в отношении двух девочек 2012 года рождения», сообщает следственный комитет.

Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Рублевское шоссе  педофилия  следствие  суд  арест 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:16 Происшествия Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на детской игровой площадке в Москве

10:59 Происшествия Суд оставил под стражей курьера телефонных мошенников по делу о хищении 106 млн руб. у Ларисы Долиной

18:55 В мире Основателю Telegram Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по раскрытию преступлений - Reuters

09:19 В мире Генеральный директор Telegram Павел Дуров арестован в аэропорту Парижа

10:55 В мире Лукашенко обратился к украинцам: в сегодняшних непростых условиях необходимо разговаривать на языке мира

Актуальные материалы

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru