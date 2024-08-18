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Происшествия
27.08.2024, 11:16
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на детской игровой площадке в Москве
27 августа — Mossovetinfo.ru — Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на де...
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Происшествия
27.08.2024, 10:59
Суд оставил под стражей курьера телефонных мошенников по делу о хищении 106 млн руб. у Ларисы Долиной
27 августа — Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд, с учетом позиции прокуратуры г. Москвы, оставил без изменения р...
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Происшествия
18.08.2024, 11:14
Одна из легенд французского кино, Ален Делон, скончался в возрасте 88 лет
18 августа — Mossovetinfo.ru — Одна из легенд французского кино, Ален Делон, родившийся в 1935 году, скончался в возраст...