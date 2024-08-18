Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на детской игровой площадке в Москве

27 августа — Mossovetinfo.ru — Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на детской игровой площадке в Москве в вечернее время 26 августа 2024 года.



«По данным следствия, в вечернее время 26 августа 2024 года фигурант, находясь на детской игровой площадке вблизи Рублевского шоссе в городе Москве, совершил развратные действия в отношении двух девочек 2012 года рождения», сообщает следственный комитет.



Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

