Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     05.11.2019 09:30

СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  банки  данные  утечка  Альфа-банк 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Персональные данные держателей кредитных карт «Альфа-банка», а также клиентов компании «АльфаСтрахование» попали в сеть и были выставлены на продажу, сообщает РБК.

РБК сообщил, что продавец выставил на продажу данные примерно 3,5 тысячи клиентов «Альфа-банка» и около 3 тысяч клиентов «АльфаСтрахования».

В Альфа-Банке» подтвердили, что в интернет попали данные небольшого количества их клиентов, в настоящий момент в банке известно об утечке данных 15 человек. Банк проводит внутреннее расследование, чтобы определить масштаб утечки. При этом в банке заявляют, что утечка данных не несет опасности средствам на счетах клиентов, так как в попавшей в сеть информации нет данных, необходимых для доступа к счетам.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
банки  данные  утечка  Альфа-банк 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:13 Город (Москва и область) Электробусы начали курсировать по двум маршрутам от Киевского вокзала

09:52 Город (Москва и область) Более пяти тысяч пар в Москве поженились на новых площадках для заключения брака

09:30 Происшествия СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»

09:18 Город (Москва и область) Уже 860 медиков получили статус «Московский врач»

09:03 В России Повышение НДС приведет к рекордному росту доходов бюджета - Минфин

Актуальные материалы

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru