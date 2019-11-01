5 ноября. Mossovetinfo.ru – Персональные данные держателей кредитных карт «Альфа-банка», а также клиентов компании «АльфаСтрахование» попали в сеть и были выставлены на продажу, сообщает РБК.



РБК сообщил, что продавец выставил на продажу данные примерно 3,5 тысячи клиентов «Альфа-банка» и около 3 тысяч клиентов «АльфаСтрахования».



В Альфа-Банке» подтвердили, что в интернет попали данные небольшого количества их клиентов, в настоящий момент в банке известно об утечке данных 15 человек. Банк проводит внутреннее расследование, чтобы определить масштаб утечки. При этом в банке заявляют, что утечка данных не несет опасности средствам на счетах клиентов, так как в попавшей в сеть информации нет данных, необходимых для доступа к счетам.