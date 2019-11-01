Другие материалы
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Происшествия
05.11.2019, 09:30
СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»
5 ноября. Mossovetinfo.ru – Персональные данные держателей кредитных карт «Альфа-банка», а также клиентов компании «АльфаСтрахование» попали в сеть и были выставлены на продажу, сообщает РБК. ...
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Происшествия
01.11.2019, 17:24
Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован - МЧС
1 ноября. Mossovetinfo.ru – Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС. Пожар произошел в 8-этажном доме на Большой Сухаревской ул...
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Происшествия
01.11.2019, 17:02
В ходе тушения пожара в центре Москвы спасено 23 человека
1 ноября. Mossovetinfo.ru – В ходе тушения пожара в жилом доме в центре Москвы было спасено 23 человека, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС. Ранее стало известно, что ...