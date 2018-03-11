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Происшествия     11.03.2018 20:17

Собаки закусали насмерть мужчину в Подмосковье

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Теги:  собаки  животные  смерть  гибель  Подмосковье  Московская область 

11 марта. Mossovetinfo.ru - В Истринском районе Московской области следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. 

Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Предположительно, на людей напала стая бродячих собак.

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Карта места

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Теги: 
собаки  животные  смерть  гибель  Подмосковье  Московская область 

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