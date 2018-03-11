Собаки закусали насмерть мужчину в Подмосковье

11 марта. Mossovetinfo.ru - В Истринском районе Московской области следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Об этом сообщили в управлении СКР по региону.



11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак.



Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Предположительно, на людей напала стая бродячих собак.