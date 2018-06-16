21:06 Происшествия Собянин контролирует оказание помощи пострадавшим на Ильинке
20:50 Происшествия МВД: болельщик из Нигерии сам вышел на козырек подъезда и упал по неосторожности
15:32 Город (Москва и область) ЧМ-2018: В Москве в ночь на 17 июня метро, МЦК и 45 наземных маршрутов работают до 3:00
15:12 Общество Конференция «Альянса Зеленых» выдвинула кандидатов в главы Москвы и Подмосковья
13:30 Общество Какая погода будет в Москве в выходные 16 и 17 июня
21:06 Происшествия Собянин контролирует оказание помощи пострадавшим на Ильинке
15:32 Город (Москва и область) ЧМ-2018: В Москве в ночь на 17 июня метро, МЦК и 45 наземных маршрутов работают до 3:00
07:38 В России Медведев рассказал, как будут повышать пенсионный возраст
08:22 Город (Москва и область) ЧМ-2018: как будет работать наземный транспорт в Москве
17:50 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в дни матчей ЧМ-2018