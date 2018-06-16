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Происшествия     16.06.2018 21:06

Собянин контролирует оказание помощи пострадавшим на Ильинке

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Теги:  ЧМ-2018  полиция  официальная информация  Нигерия  болельщик  травмы  такси  уголовное дело 

16 июня. Mossovetinfo.ru – Пострадавшим в результате «неприятного инцидента с такси» в центре Москвы на Ильинке «уже оказана необходимая помощь», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Держу ситуацию на контроле», - отметил также Собянин в своем микроблоге @MosSobyanin.

Ранее сообщалось, что водитель такси непреднамеренно допустил наезд на дорожный знак на ул. Ильинка в Тверском районе столицы после чего наехал на людей. В результате пострадали семь человек. По неофициальной информации, среди пострадавших есть болельщики, прибывшие в столицу на ЧМ-2018.

Водитель такси задержан полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

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Теги: 
ЧМ-2018  полиция  официальная информация  Нигерия  болельщик  травмы  такси  уголовное дело 

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