Собянин контролирует оказание помощи пострадавшим на Ильинке

16 июня. Mossovetinfo.ru – Пострадавшим в результате «неприятного инцидента с такси» в центре Москвы на Ильинке «уже оказана необходимая помощь», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Держу ситуацию на контроле», - отметил также Собянин в своем микроблоге @MosSobyanin.



Ранее сообщалось, что водитель такси непреднамеренно допустил наезд на дорожный знак на ул. Ильинка в Тверском районе столицы после чего наехал на людей. В результате пострадали семь человек. По неофициальной информации, среди пострадавших есть болельщики, прибывшие в столицу на ЧМ-2018.



Водитель такси задержан полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.