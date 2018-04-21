Собянин, ребенок находится в тяжелейшем состоянии после урагана в Москве

21 апреля. Mossovetinfo.ru - Один ребенок находится в тяжелейшем состоянии после урагана в Москве. Об этом в сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.



«По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых», - написал Собянин.,



Мэр Москвы отметил, что повалены сотни деревьев. Ранее МЧС сообщило, что что в столице ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров секунду.