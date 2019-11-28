28 ноября. Mossovetinfo.ru – В Басманный, Останкинский, Мещанский и Тверской районные суды Москвы поступили сообщения о минировании, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщения поступили анонимно, все здания судов эвакуируются, информация проверяется.