Сотрудник ГКУ «ЦООД» предстанет перед судом за два эпизода получения взятки

8 июня. Mossovetinfo.ru - Останкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего начальника смены отдела весового контроля и логистики Управления организации движения грузового транспорта ГКУ «ЦОДД» и направила дело в Бутырский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Должностное лицо обвиняется в том, что «находясь при исполнении должностных обязанностей» сотрудник выявил перевес автомашин и получил взятки за не составление акта.



Так, по данным следствия, за перевес автомашины марки «КАМАЗ», он получил взятку в сумме 15 тыс рублей за внесение в соответствующий акт проверки недостоверных сведений. Деньги были перечислены с помощью мобильных средств на банковскую карту обвиняемого.

Аналогичным способом он незаконно получил денежные средства в сумме 35 тыс рублей от водителя автомобиля «IVECO».



