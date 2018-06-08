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Происшествия     08.06.2018 19:19

Сотрудник ГКУ «ЦООД» предстанет перед судом за два эпизода получения взятки

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Теги:  ЦООД  взятка 

8 июня. Mossovetinfo.ru - Останкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении 36-летнего начальника смены отдела весового контроля и логистики Управления организации движения грузового транспорта ГКУ «ЦОДД» и направила дело в Бутырский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Должностное лицо обвиняется в том, что «находясь при исполнении должностных обязанностей» сотрудник выявил перевес автомашин и получил взятки за не составление акта.

Так, по данным следствия, за перевес автомашины марки «КАМАЗ», он получил взятку в сумме 15 тыс рублей за внесение в соответствующий акт проверки недостоверных сведений. Деньги были перечислены с помощью мобильных средств на банковскую карту обвиняемого.
Аналогичным способом он незаконно получил денежные средства в сумме 35 тыс рублей от водителя автомобиля «IVECO».


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Теги: 
ЦООД  взятка 

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