19 ноября. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы произошла перестрелка, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.



Сообщается, что перестрелка произошла в 3-м Красносельском переулке. По некоторым данным в перестрелке был ранен сотрудник полиции.



Подробности случившегося уточняются.