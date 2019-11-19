19 ноября. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы произошла перестрелка, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.
Сообщается, что перестрелка произошла в 3-м Красносельском переулке. По некоторым данным в перестрелке был ранен сотрудник полиции.
Подробности случившегося уточняются.
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