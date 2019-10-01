1 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудника центрального аппарата СК РФ ударили ножом у проходной здания СК РФ в Техническом переулке в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
По словам Петренко, сотрудник получил ранение, когда исполнял свои служебные обязанности по организации приема граждан.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Нападавший задержан, с ним работают следователи.
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