1 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудника центрального аппарата СК РФ ударили ножом у проходной здания СК РФ в Техническом переулке в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.



По словам Петренко, сотрудник получил ранение, когда исполнял свои служебные обязанности по организации приема граждан.



Пострадавший был доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Нападавший задержан, с ним работают следователи.