13 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве пятерых членов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).
Среди задержанных два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии. По данным ФСБ, задержанные планировали проведение в России диверсионно-террористических актов.
В ходе обыска у задержанных изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ, а из принадлежащего бандитам схрона изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство.
Задержанные заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.
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