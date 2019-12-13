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Происшествия     13.12.2019 15:16

Сотрудники ФСБ задержали в Москве пятерых исламских террористов

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Теги:  ФСБ  террористы  ИГ  задержание 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве пятерых членов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

Среди задержанных два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии. По данным ФСБ, задержанные планировали проведение в России диверсионно-террористических актов.

В ходе обыска у задержанных изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ, а из принадлежащего бандитам схрона изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство.

Задержанные заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.


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Теги: 
ФСБ  террористы  ИГ  задержание 

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