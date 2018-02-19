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Происшествия     19.02.2018 19:44

Статистика находящихся в СИЗО подростков «растет по москвичам» - омбудсмен

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Теги:  Москва  СИЗО  подростки  омбудсмен 

19 февраля. /Mossovetinfo.ru/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, в ходе посещения несовершеннолетних, помещенных под стражу, в СИЗО-5 на северо-востоке Москвы, выразила беспокойство резким ростом попадающих в СИЗО подростков из столицы. Между тем в целом по стране за 10 лет уровень подростковой преступности снизился в три раза. 

«Я регулярно посещаю несовершеннолетних в СИЗО . В 2016 году где-то 90% среди несовершеннолетних в СИЗО были иногородние ребята, а сейчас из 34 примерно 50% - из Москвы», - сказала Потяева. «Печально, что складывающаяся статистика растет по москвичам», сообщает слова омбудсмена ТАСС.

Напомним, что 15 февраля на коллегии Генпрокуратуры Генпрокурор РФ сказал, что за 10 лет уровень подростковой преступности снизился в 3 раза

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Теги: 
Москва  СИЗО  подростки  омбудсмен 

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