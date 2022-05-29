Столкновения болельщиков с полицией омрачили в Париже финал Лиги чемпионов УЕФА

29 мая. Mossovetinfo.ru - Организационные проблемы у «Стад де Франс» в Париже 28 мая перед омрачили финал Лиги чемпионов. В Париже полиция задержала 68 человек, в основном перед стадионом и на фан-зонах. Префектура столичного здравоохранения сообщила о «238 вмешательствах пожарной бригады по поводу легких травм». Полиция Сен-Дени (пригород Парижа, где расположен стадион), отмечала, что «многие болельщики без билетов на матч или обладатели поддельных билетов» блокировали проход на стадион. Локально применялись баллончики со слезоточивым газом.



«Хаос перед праздником. Между переполненной охраной, тысячами фанатов, пытающихся войти на территорию стадион де Франс без билетов, и организацией, далекой от такого события, предматчевая игра этого Ливерпуля-Реала в субботу вечером потерпела фиаско. Настолько, что начало финала Лиги чемпионов было перенесено на... 36 минут», - пишет старейшая ежедневная французская газета «Фигаро» (фр. Le Figaro).



«Чтобы по прибытии оставить катастрофический образ Франции в Европе, неспособной как следует организовать мероприятие такого масштаба и отреагировать на плачевное поведение многих людей», - подчеркивает Le Figaro. Также крупное медиа Le Parisien критикует полицию за агрессию, а организаторов – за отсутствие системы. И открыто сомневается: готова ли Франция к Олимпиаде?



Первоначально этот финал, 28 мая, должен был состояться на «Газпром-Арене» - домашнем стадионе «Зенита». 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж на «Стад де Франс». Решение о переносе было принято на внеочередном заседании исполкома УЕФА.



УЕФА заявил, что все проблемы – из-за фанатов «Ливерпуля» с фэйковыми билетами. Они создали толпу и затормозили проход на стадион. «Турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе», сообщило УЕФА. Будет проведено расследование с французской полицией и всеми организаторами матча.



В то же время «Ливерпуль» на официальном сайте выступил в защиту болельщиков, высказал свое недовольство действиями полиции Парижа – и «требует расследование причин этих неприемлемых событий». В заявлении отмечается, что за 45 минут до старта игры стало понятно, что сектор английских болельщиков заполнен, а на улице стояли еще тысячи человек. «Это важнейший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать то, что мы увидели сегодня вечером», отмечается в заявлении «Ливерпуля».

По словам полицейского управления, все болельщики с настоящими билетами прошли на трибуны лишь к концу первого тайма.



Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер в своем аккаунте в соцсети раскритиковал организаторов финала Лиги чемпионов: «Попасть на арену просто невозможно. Это очень опасная ситуация, тотальный хаос. (…) Я не уверен, что мероприятие можно организовать еще хуже, даже если постараться. Полная неразбериха, причем опасная».



Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Реала», который уже в 14-й раз получил этот титул, что является рекордом. На счету «Ливерпуля» 6 титулов.