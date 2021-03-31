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Происшествия     31.03.2021 09:51

Стрелявший по силовикам в Мытищах мужчина погиб в результате пожара в доме

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Теги:  СК РФ  стрельба  пожар  гибель 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Мужчина, который открыл огонь из частного дома по силовикам в подмосковных Мытищах, погиб в результате пожара, начавшегося в доме, сообщается на официальном сайте подмосковного управления СК РФ.

Во вторник, в котеджном поселке Вешки, мужчина, которого пытались задержать по подозрению в незаконном обороте оружия, забаррикадировался в особняке и открыл огонь по правоохранителям и прохожим.

Мужчина вел огонь несколько часов, используя автоматическое оружие и гранаты. Один из бойцов спецназа получил ранение.

В ходе спецоперации в доме произошел пожар, однако стрелявший и тогда не покинул дом. Его останки были обнаружены на 3-м этаже здания, после тушения пожара.

Криминалисты и следователи работают на месте происшествия, назначены различные экспертизы, будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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Теги: 
СК РФ  стрельба  пожар  гибель 

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