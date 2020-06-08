8 июня. Mossovetinfo.ru – Стрелявшим по людям на юго-западе Москвы скончался от полученного во время задержания ранения. Об это сообщил Юлия Иванова. представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что вечером 7 июня мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры на улице Строителей. Пострадали два человека. В ходе задержания были ранены сотрудник правоохранительных органов и сам злоумышленник.
По данным РИА Новости, стрелявший - бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Он занимал этот пост в 2004 году.
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