24 мая. Mossovetinfo.ru – Строитель сорвался с крыши на стройке храма на улице Островитянова в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В результате падения мужчина остался жив, но получил тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован.



По факту происшествия проводится проверка.