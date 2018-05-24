Другие материалы
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Происшествия
24.05.2018, 17:24
Строитель в Москве сорвался с купола строящегося храма и остался жив
24 мая. Mossovetinfo.ru – Строитель сорвался с крыши на стройке храма на улице Островитянова в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате п...
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Происшествия
24.05.2018, 13:23
Девятиклассник ранил одноклассника в одной из московских школ
24 мая. Mossovetinfo.ru – Ученик 9 класса нанес своему однокласснику ранение колющим предметом, сообщается на официальном сайте московского управления СКР. Пострадавший подросток доставлен в ...
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Происшествия
24.05.2018, 12:09
Мужчина погиб в результате падения на рельсы на станции метро «Театральная»
24 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, упавший на рельсы на станции метро «Тверская», погиб в результате полученных травм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы УВД по охране метрополи...