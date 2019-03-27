27 марта. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы арестовал на до 25 мая бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, который обвиняется в «создании преступного сообщества с использованием служебного положения» и «мошенничестве в особо крупном размере». Абызов был задержан во вторник, 26 марта. В тот же день Абызову предъявили обвинение.
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. С помощью соучастников он мошенническим путем похитил 4 миллиарда рублей, которые принадлежали ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж. В результате действий Абызова были поставлены под угрозу энергетическая безопасность и устойчивое экономическое развитие нескольких регионов России.
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