5 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская», сообщается на официальном сайте ГСУ СКР по Москве.



Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 сентября сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Через некоторое время тело полицейского было обнаружено в подсобном помещении с огнестрельным ранением головы. Подозреваемый был установлен и задержан.



Во вторник задержанному – 42-летнему мужчине - было предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».