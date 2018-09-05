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Происшествия     05.09.2018 14:26

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве полицейского в Москве

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Теги:  СК РФ  суд  убийство полицейского  арест 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская», сообщается на официальном сайте ГСУ СКР по Москве.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 сентября сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Через некоторое время тело полицейского было обнаружено в подсобном помещении с огнестрельным ранением головы. Подозреваемый был установлен и задержан.

Во вторник задержанному – 42-летнему мужчине - было предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».


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Теги: 
СК РФ  суд  убийство полицейского  арест 

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