 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     19.11.2024 12:07

Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Севастополь  офицер  теракт  автомобиль  подрыв  суд  арест  ФСБ 

19 ноября — Mossovetinfo.ru — Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в подрыве автомобиля капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Автомобиль офицера подорвали 13 ноября в Севастополе возле супермаркета на улице Тараса Шевченко. В момент подрыва Транковский находился в машине. В результате детонации водителю оторвало нижние конечности,спасти его не успели.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Севастополь  офицер  теракт  автомобиль  подрыв  суд  арест  ФСБ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:07 Происшествия Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота

10:55 В России ФСБ России задержан гражданин России, планировавший теракты в ряде регионов РФ

11:46 Происшествия Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске возросло до 171

11:18 В мире Си Цзиньпин берет на себя роль глобального защитника свободной торговли против Трампа - Bbloomberg

11:02 В России Над пятью российскими регионами уничтожены 34 беспилотника – Минобороны

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru