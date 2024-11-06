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Суд арестовал руководителя ФГУП спецстроя Минобороны
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Постановлениями Савёловского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства ...
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08.11.2024, 11:04
В Амстердаме после игры «Маккаби» произошел еврейский погром
8 ноября — Mossovetinfo.ru — В Амстердаме во время встречи и после игры матча Лиги Европы с участием &nb...
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Прокуратура Зюзино контролирует уголовное дело в отношении неизвестного догхантера
6 ноября — Mossovetinfo.ru — По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ж...