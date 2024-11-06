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Происшествия     08.11.2024 21:55

Суд арестовал руководителя ФГУП спецстроя Минобороны

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Теги:  Минобороны  ФГУП  мошенничество  суд  арест 

8 ноября — Mossovetinfo.ru — Постановлениями Савёловского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Министерства обороны России и иных фигурантов, - сообщает официальный информационный канал московских судов.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алексеевича, Мальцева Ивана Николаевича, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В отношении Павловой Ольги Николаевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ , по ходатайству следователя, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении.

По версии следствия, указанные лица подозреваются в совершении мошеннических действий при выполнении государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации.

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Теги: 
Минобороны  ФГУП  мошенничество  суд  арест 

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