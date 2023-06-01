Другие материалы
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Происшествия
06.06.2023, 21:56
Суд назначил принудительное лечение зкс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве в 2021 году
6 июня — Mossovetinfo.ru — Суд назнчил принудительное лечение зкс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве в 2021 г...
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Происшествия
05.06.2023, 12:54
Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве
5 июня — Mossovetinfo.ru — Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве, по подо...
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Происшествия
01.06.2023, 17:02
Прокуратура: вероятно поджог повредил ночью 37 маршруток на автостоянке в Ногинске
1 июня — Mossovetinfo.ru — Ногинская городская прокуратура контролирует установление причин пожара на территории а...