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Происшествия     27.08.2024 10:59

Суд оставил под стражей курьера телефонных мошенников по делу о хищении 106 млн руб. у Ларисы Долиной

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Теги:  Москва  мошенники  Долина  курьеры  квартира  уголовное дело 

27 августа — Mossovetinfo.ru —  Мосгорсуд, с учетом позиции прокуратуры г. Москвы,  оставил без изменения решение Хамовнического районного суда о заключении под стражу женщины, выполнявшей роль курьера, которая по указанию соучастников  забрала более 106 млн рублей, полученных потерпевшей от продажи квартиры в центре Москвы,   обеспечив их перевод соучастникам. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры.

53-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее злоумышленники с апреля по июль 2024 года осуществляли неоднократные звонки потерпевшей и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и росфинмониторинга, ввели пострадавшую в заблуждение и под предлогом пресечения якобы совершаемых противоправных действий, а также сохранения денежных средств и квартиры, уговорили перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и денежные средства от продажи квартиры, отчужденной по указанию мошенников. Ущерб от мошеннических действий превысил 200 млн рублей.

Также  сообщается, что с целью введения потерпевшей в заблуждение телефонные аферисты, представляясь правоохранителями, присылали в мессенджере видеообращения, в котором сообщалось якобы о задержании некой гражданки, которая пыталась оформить кредит под залог квартиры, а также видеозапись самого задержания.

На жилое помещение наложен арест.

Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы.

По данным СМИ, потерпевшей по делу является певица Лариса Долина.

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Теги: 
Москва  мошенники  Долина  курьеры  квартира  уголовное дело 

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