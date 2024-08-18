Суд оставил под стражей курьера телефонных мошенников по делу о хищении 106 млн руб. у Ларисы Долиной

27 августа — Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд, с учетом позиции прокуратуры г. Москвы, оставил без изменения решение Хамовнического районного суда о заключении под стражу женщины, выполнявшей роль курьера, которая по указанию соучастников забрала более 106 млн рублей, полученных потерпевшей от продажи квартиры в центре Москвы, обеспечив их перевод соучастникам. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры.



53-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Ранее злоумышленники с апреля по июль 2024 года осуществляли неоднократные звонки потерпевшей и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и росфинмониторинга, ввели пострадавшую в заблуждение и под предлогом пресечения якобы совершаемых противоправных действий, а также сохранения денежных средств и квартиры, уговорили перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и денежные средства от продажи квартиры, отчужденной по указанию мошенников. Ущерб от мошеннических действий превысил 200 млн рублей.



Также сообщается, что с целью введения потерпевшей в заблуждение телефонные аферисты, представляясь правоохранителями, присылали в мессенджере видеообращения, в котором сообщалось якобы о задержании некой гражданки, которая пыталась оформить кредит под залог квартиры, а также видеозапись самого задержания.



На жилое помещение наложен арест.



Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы.



По данным СМИ, потерпевшей по делу является певица Лариса Долина.

