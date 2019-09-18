18 сентября, Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы освободил из-под стражи участника несогласованной акции в Москве 27 июля Айдара Губайдулина, и назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Губайдулин обвиняется в «покушении на насилие в отношении полицейского». По версии следствия во время несанкционированной акции в Москве 27 июля, Губайдулин бросил бутылку с водой в сторону полицейского, однако не попал в него, таким образом «не довел преступный умысел до конца».
По мнению суда, предъявленное Губайдулину обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам, поэтому приговор по данному делу не может быть вынесен.
В связи с этим, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая попросила вернуть дело в прокуратуру для уточнения обвинения.
Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации. По итогам акции СК РФ возбудил несколько уголовных дел.
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