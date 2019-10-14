Другие материалы
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Происшествия
14.10.2019, 18:09
Суд приговорил двух участников разбойного нападения в центре Москвы к 10 годам колонии
14 октября. Mossovetinfo.ru – Таганский районный суд Москвы приговорил двух участников разбойного нападения в центре Москвы к двум годам колонии, сообщает АГН «Москва». Нападение произошло ос...
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Происшествия
14.10.2019, 15:49
Установлены шестеро лиц, напавших на сотрудников Росгвардии на акции 27 июля в Москве - СК
14 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники СК РФ в рамках расследования дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установили шестерых человек, которые в ходе ...
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Происшествия
14.10.2019, 14:54
Более 30 человек эвакуировали из больницы на юго-западе Москвы в связи с пожаром
14 октября. Mossovetinfo.ru – В связи с пожаром из здания городской клинической больницы №64 на юго-западе Москвы было эвакуировано 35 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экст...