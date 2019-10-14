14 октября. Mossovetinfo.ru – Таганский районный суд Москвы приговорил двух участников разбойного нападения в центре Москвы к двум годам колонии, сообщает АГН «Москва».



Нападение произошло осенью 2017 года. Жители Москвы Артур Аветисян и ранее судимый Павел Михалев вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, напали в одном из московских кафе на двоих знакомых жителей Москвы и нанесли одному из них легкие телесные повреждения. После этого преступники похитили у потерпевших ключи от автомобиля BMW X5, кроме того, у одного из потерпевших из кошелька преступники похитили 30 тысяч рублей, а также ювелирные украшения и часы на общую сумму 300 тысяч рублей. С похищенными вещами преступники скрылись на автомобиле одного из потерпевших, причинив ему ущерб в размере более 1,8 миллиона рублей.



Аветисян приговорен судом к 10 годам колонии строго режима, Михалев – к 10 годам колонии особого режима.