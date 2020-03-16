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Происшествия     18.03.2020 13:48

Суд приговорил экс-главу столичного главка СК РФ Дрыманова к 12 годам колонии

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Теги:  Николай Дрыманов  СК РФ  суд  приговор  коррупция 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд признал бывшего начальника столичного главка СК РФ Николая Дрыманова виновным в коррупции и приговорил его к 12 годам колонии строго режима.

Кроме того, Дрыманов лишен звания генерала, медали «За заслуги перед Отечеством II степени» и приговорен к штрафу в 196 миллионов рублей.

Суд признал Дрыманова виновным в получении двух взяток. Первую взятку в размере миллиона долларов Дрыманов и два его соучастника получили за освобождение авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), проходившего по делу о перестрелке в Москве в декабре 2015 года. Вторую взятку в размере 9850 евро Дрыманов получил от своего первого заместителя Дениса Никандрова, который позднее был осужден за коррупцию по другому делу. Взятку Никандров заплатил за покровительство.

Вместе с Дрымановым к наказаниям были приговорены экс-глава управления СК РФ по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко (ранее осужденный по другому делу о коррупции). Крамаренко получил 10 лет колонии и штраф в 195 миллионов рублей, Максименко приговорен к 14 годам заключения и штрафу в 250 миллионов рублей.


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Теги: 
Николай Дрыманов  СК РФ  суд  приговор  коррупция 

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