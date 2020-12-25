25 декабря. Mossovetinfo.ru - Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Соколов признан виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. При этом, постановлении суда указано, что хотя решение об убийстве возникло спонтанно, Соколов пошел на преступление умышленно.
Судья заявила, что суд решил не доверять показаниям Соколова о том, что причиной ссоры Соколова и Ещенко стали дети Соколова, а также о том, что он ничего помнит после первого выстрела. В постановлении суда указано, что конфликт был обоюдным, так как Ещенко находилась в отчаянии из-за действий Соколова.
Прокурор просил для Соколова 15 лет лишения свободы. Родители Ещенко заявили, что обжаловать приговор не будут.
Доцент Санкт-Петербургского университета Соколов в ноябре 2019 года в ходе застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, которая была его аспиранткой и сожительницей. Через несколько дней Соколов решил избавится от тела, расчленил его и попытался выбросить в реку Мойка, однако при этом поскользнулся и оказался в воде.
Спасатели вытащили Соколова из реки вместе с рюкзаком, в котором находились части тела девушки. Также в рюкзаке находился травматический пистолет. На квартире Соколова был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены части тела убитой, обрез винтовки, патроны, пила, а также вещи Анастасии Ещенко.
Сам Соколов утверждал, что ссора произошла из-за ревности, и что он выстрелил в воздух пытаясь успокоить Ещенко, однако случайно попал девушке в голову. Свою вину в убийстве он признал.
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