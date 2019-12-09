9 декабря. Mossovetinfo.ru – Красногорский городской суд приговорил к условным срокам конвоиров, которые охраняли членов «банды GTA» в день, когда бандиты попытались совершить побег из здания суда.



В качестве обвиняемых по делу проходили командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Алексей Гришин, заместитель командира взвода Алексей Маханьков, и два страших полицейских конвоя Михаил Фартушняк и Елизавета Лукьянова. Все они были признаны виновными в «Халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».



Попытка побега произошла в здании Мособлсуда 1 августа 2017 года. Конвоиры нарушили должностные инструкции и допустили перемещение пятерых подсудимых в сопровождении всего двух охранников. В результате в лифте подсудимые напали на охранников, завладели их оружием, после чего открыли огонь по бойцам Сергиево-Посадского ОМОНа, находившимся в здании. В завязавшейся перестрелке трое преступников были уничтожены, еще двое ранены. Ранение получили также один из бойцов ОМОН и двое конвоиров. Позднее, один из раненных преступников скончался в больнице.



Елизавета Лукьянова приговорена к 1,5 годам колонии условно, Алексей Маханьков – к 2 годам колонии условно, Алексей Гришин и Михаил Фартушняк получили по 3 года условно.



«Банда GTA» грабила и убивала автомобилистов в Подмосковье В ходе нападений члены банды убили 17 человек. В августе 2018 года четверо членов банды были приговорены к пожизненному заключению, еще один член банды получил 20 лет колонии.

