26 июня. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорил его к 3 годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей.



Серебренников и другие фигуранты дела, признаны виновными в мошенничестве в особо крупных размерах. В ходе реализации проекта «Платформа» в 2011-2014 году, обвиняемые похитили бюджетные средства, выделенные на проект, путем завышения стоимости работ.



Суд постановил взыскать с Сереберенникова и других фигурантов дела - бывшего директора «Гоголь-центра» и Генерального продюссера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина – ущерб в размере 129 миллионов рублей. Кроме того, Итин приговорен к 3 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей, Малобородский - к 2 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.



Еще одна фигурантка дела - бывшая чиновница Минкульта, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум - была признана невиновной в мошенничестве, суд признал ее виновной в халатности. Апфельбаум приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и освободили от его уплаты из-за истечения срока давности.



Ранее Гособвинение потребовало приговорить Серебренникова к 6 годам колонии штрафу в 800 тысяч рублей, Малобородского – к 5 годам заключения, Итина и Апфельбаум – к 4 годам колонии.