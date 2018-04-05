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Происшествия     05.04.2018 19:04

Суд признал банкротом застройщика ЖК «Царицыно»

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Теги:  ЖК Царицыно  дольщики  суд  жилье  строительство 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Застройщик жилого комплекса «Царицыно» - ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) признан банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Московской области.

Как сообщает РИА Новости, в отношении МКХ введена процедура конкурсного производства. Других подробностей пока нет.

ЖК «Царицыно» начали строить в 2006 году. Комплекс должен был быть сдан в 2012 году. МКХ заключил 4017 договоров долевого участия (ДДУ), по 3265 ДДУ обязательства не исполнены.

Ранее сообщалось, что в отношении главы компании Игоря Пинкевича возбуждено уголовное дело о мошенничестве.


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Теги: 
ЖК Царицыно  дольщики  суд  жилье  строительство 

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