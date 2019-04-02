2 апреля. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить до 3 июля домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.
Также продлен домашний арест других фигурантов по делу: бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Еще один фигурант по данному делу - бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский – находится под подпиской о невыезде.
Серебренников и другие фигуранты обвиняются в том, что в 2011-2014 годах похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» из государственного бюджета в рамках проекта «Платформа».
10:56 Город (Москва и область) Утверждены названия четырех новых станций московского метро
10:43 Город (Москва и область) Новые входы в усадьбу Люблино оборудуют до конца года
10:23 Происшествия Сотрудница полиции ранила себя в центре Москвы
09:50 Происшествия Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
09:34 Власть Правительство выделило 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ
07:49 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле