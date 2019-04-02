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Происшествия     02.04.2019 09:50

Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову

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Теги:  Кирилл Серебренников  домашний арест  суд 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить до 3 июля домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

Также продлен домашний арест других фигурантов по делу: бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Еще один фигурант по данному делу - бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский – находится под подпиской о невыезде.

Серебренников и другие фигуранты обвиняются в том, что в 2011-2014 годах похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» из государственного бюджета в рамках проекта «Платформа».


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Теги: 
Кирилл Серебренников  домашний арест  суд 

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