2 апреля. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить до 3 июля домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.



Также продлен домашний арест других фигурантов по делу: бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Еще один фигурант по данному делу - бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский – находится под подпиской о невыезде.



Серебренников и другие фигуранты обвиняются в том, что в 2011-2014 годах похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» из государственного бюджета в рамках проекта «Платформа».