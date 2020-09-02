2 сентября. Mossovetinfo.ru – Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест советника главы Роскомоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.



Сафронов занял должность советника Рогозина в мае 2020 года. До этого, с 2010 по 2019 годы Сафронов работал в издании «Коммерсантъ», затем с 2019 по май 2020 работал в газете «Ведомости».



7 июля Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в том, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб стран НАТО.