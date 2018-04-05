5 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский городской суд 16 апреля рассмотрит жалобу на приговор гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
24 января сообщалось, что в Москве врач-гематолог признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Мисюриной было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку.
31 января Прокуратура попросила суд освободить врача Елену Мисюрину из-под стражи под более мягкую меру пресечения, а также отменить решение суда и вернуть уголовное дело прокурору.
В прокуратуре отметили, что заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной.
5 февраля Мисюрину выпустили из-под стражи.
13:40 Происшествия Суд рассмотрит жалобу на приговор врачу Мисюриной 16 апреля
12:16 Мнения Россияне назвали наиболее острые экологические проблемы
11:18 Город (Москва и область) Площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят
10:56 Власть Совет депутатов МО Раменки просит Путина и Собянина о переносе фан-зоны с Воробьёвых гор
21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году
12:52 Город (Москва и область) 34 дома начнут строить в рамках программы реновации в 2018 году