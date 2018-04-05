5 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский городской суд 16 апреля рассмотрит жалобу на приговор гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



24 января сообщалось, что в Москве врач-гематолог признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Мисюриной было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку.



31 января Прокуратура попросила суд освободить врача Елену Мисюрину из-под стражи под более мягкую меру пресечения, а также отменить решение суда и вернуть уголовное дело прокурору.



В прокуратуре отметили, что заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной.



5 февраля Мисюрину выпустили из-под стражи.