 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     16.02.2023 16:16

Суд в Москве арестовал сына Жириновского за дебош в ресторане и сопротивление полиции

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Олег Эльденштейн  Жириновский  сын  дебош  арест 

16 февраля. Mossovetinfo.ru Тверской суд Москвы арестовал внебрачного сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эльденштейна за дебош в столичном ресторане "Ткемали" и назначил ему наказание в виде ареста на срок 15 суток, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

"В четверг в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в ресторане на "Ткемали" в районе Лубянской площади один из посетителей устроил дебош, а когда прибыли сотрудники полиции оказал сопротивление и ударил одного из полицейских. Нарушителем оказался Олег Эдельштейн", - отмечается в сообщении.

Олег Эдельштейн - средний ребенок политика Владимира Жириновского. Согласно данным из открытых источников, приводит информацию ТАСС со ссылкой на открытые источники.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Олег Эльденштейн  Жириновский  сын  дебош  арест 

Возврат к списку

Лента новостей

16:42 Власть Госдума прекратила действия международных договоров Совета Европы в отношении России

16:16 Происшествия Суд в Москве арестовал сына Жириновского за дебош в ресторане и сопротивление полиции

08:28 В мире Западные союзники испытывают неудачу в попытке "своевременно" поставить танки украинской армии - Bloomberg

08:03 Город (Москва и область) Ловить бездомных собак в Московской области начнут с помощью искусственного интеллекта

09:16 Мнения Володин предложил обсудить выдачу маткапитала и льгот родившим за рубежом россиянкам

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru