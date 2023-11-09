Суд в Москве арестовал троих бывших следователей по делу об организации преступного сообщества

11 ноября — Mossovetinfo.ru — Басманный районный суд Москвы, по ходатайству Следственного комитета России, арестовал троих бывших следователей Рустама Юсупова, Сергея Ромадановского и Андрея Жерютина по делу об организации преступного сообщества и фальсификации уголовных дел, сообщили 10 ноября в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.



"Суд постановил избрать Юсупову Р.М., Ромодановскому С.К. и Жирютину А.С. меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2024 года", – проинформировали в суде.



В зависимости от роли экс-следователей обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела. Юсупов ранее занимал должность начальника Хорошевского отдела СК Москвы (СЗАО). Дальнейшие подробности дела в суде не привели.