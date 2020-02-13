13 февраля. Mossovetinfo.ru – Мировой суд Таганскогорайона Москвы вслед за компанией Twitter оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Facebook.



Также, как и Twitter, Facebook оштрафован за отказ перенести серверы с данными российских пользователей на территорию России.



Административное производство в отношении Twitter и Facebook было возбуждено Роскомнадзором. Штрафы необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления в силу решения суда.



Если Twitter и Facebook не перенесут данные российских пользователей на территорию России, как этого требует российское законодательство, в их отношении может быть возбуждено новое административное дело, в результате которого они могут быть заблокированы на территории страны.